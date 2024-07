Foggia ricorda la posa della prima pietra di Casa della Divina Provvidenza: 79 anni fa nasceva l'Opera Don Uva

Sono passati 79 anni dalla posa della prima pietra Casa della Divina Provvidenza.

Era il 22 luglio 1945. Erano presenti don Pasquale Uva e mons. Fortunato M. Farina, vescovo di Foggia-Troia, la Congregazione delle Ancelle della Divina provvidenza e varie autorità.

La data del 22 luglio fu scelta perché il 22 luglio del 1943 avvenne “una delle più spaventose e micidiali incursioni belliche di cui Foggia fu bersaglio”, come scrisse mons. Farina a Papa Pio XII nella lettera in cui chiedeva una particolare benedizione per l’erigenda opera. “E ciò per ribadire nella mente del popolo la convinzione che solo la carità di Gesù Cristo può sanare le piaghe e riparare le rovine accumulate dall’odio”.

Memoria della tragedia della guerra a danno di innocenti abitanti della città di Foggia, memoria delle conseguenze del dolore, della morte, della solitudine, della mancanza di cure per centinaia di orfani, disabili e fragili abbandonati a se stessi, di cui si occuparono grandi della carità.

Mons. Farina e don Uva unirono i loro intenti e le loro forze per realizzare una grande opera.

Il 25 luglio (il 22 sono concomitanti altre manifestazioni in città), alla presenza del vice postulatore della causa di beatificazione di monsignor Farina, mons. Luigi Nardella, della madre superiora delle Ancelle della Divina Provvidenza, suor Chiara Mace, del cappellano don Angelo Draisci, sarà rievocato con letture, musiche e interventi l’incontro tra don Pasquale Uva e mons. Fortunato M. Farina, e la grande opera che ne seguì in un contesto storico drammatico come quello di una città, Foggia, colpita dai tragici bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

‘Don Uva e Mons. Farina: un progetto più folle dei folli’ è il titolo dell’incontro in programma giovedì alle 10 nella sala convegni dell’Opera don Uva Universo Salute di Foggia.

L’Associazione Cultura e Ambiente di Foggia, che dal 1986 lavora per promuovere la cultura e la storia del nostro territorio attraverso eventi, pubblicazioni, spettacoli teatrali, story telling e che sta realizzando un docufilm sulla figura e le opere di mons. Farina, con la consulenza di mons. Luigi Nardella, vicepostulatore della causa di beatificazione, sceglie di celebrare così la memoria della posa della prima pietra di quello che inizialmente era l’ospedale psichiatrico di Foggia.

L’incontro è stato promosso d’intesa con mons. Luigi Nardella, la madre superiora delle Ancelle della Divina Provvidenza, suor Chiara Mace, la vice postulatrice della causa di beatificazione di don Uva, suor Anna Teresa Valentini, e la direzione dell’Universo salute Opera don Uva.

L’evento sarà aperto dai saluti di Paolo Telesforo, vicepresidente esecutivo di Universo Salute.

Seguirà la proiezione di alcune parti (10 minuti) di ‘Schegge di Memoria’, docufilm del 2014 con interviste a testimoni dei bombardamenti su Foggia del 1943, realizzato dalla Wildratfilm di Niki dell’Anno con la Fondazione Monti Uniti di Foggia.

Le attrici Giustina Ruggiero e Maria Staffieri leggeranno alcuni testi di mons. Farina e don Uva.

Michele dell’Anno (fisarmonica) e Nicola Iammarino (chitarra) intepreteranno brani musicali su mons. Farina e don Uva.