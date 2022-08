'Cchiù fa notte e cchiù fa forte', si parte con i concerti: grande attesa per i Sick Tamburo

Tutto pronto, in via del Grande Torino a San Marco in Lamis, per la due giorni di grande musica nell'ambito della rassegna 'Cchiù fa notte e cchiù fa forte'.

Si parte sabato 13 con il concerto degli Espana Circo Este che precederà il grande appuntamento con i Sick Tamburo. L'ingresso sarà gratuito. Seguirà il party con Arci Radioattiva dj set.

Appuntamento a partire dalle 22