La road to Cfncff fa tappa a Rignano Garganico: a Largo Portagrande il live dei Matrioska

Per la prima volta Cchiù fa notte cchiù fa forte si sposta oltre i confini di San Marco in Lamis. La road to Ccfncff farà tappa a Rignano Garganico, dove mercoledì 10 agosto andrà in scena il concerto dei Matrioska. La band milanese si esibirà a Largo Portagrande. L’ingresso è gratuito.

I Matrioska nascono nel 1996, con l'intento di proporre musica che mischi pop, ska, rock e punk. L’idea che muove i primi passi è suonare ska e cantarlo in italiano: bastano tre mesi e il sogno diventa realtà, con i primi concerti dal vivo. Il sound proposto nasce da una fusione di vari generi musicali, spaziando dal pop al rock and roll al punk, senza dimenticare la matrice ritmica più calda e sincopata tipica dei primi dischi, sulla quale si inseriscono le melodie e i testi del cantante Antonio Di Rocco. Sono una band rilevante nella scena alternativa italiana.