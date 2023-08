Cagnano, tutto pronto per Cavù Festival: due giorni di musica, sapori arte e spettacoli

Tutto pronto per la settima edizione di 'Cavù Festival' che rinnova il suo annuale appuntamento del 6 e 7 agosto puntando i riflettori sul centro storico, punto di riferimento della storia culturale cagnanese. Cavù è un progetto ideato e organizzato dalla Pro Loco di Cagnano Varano, nato nel 2017 dal desiderio di restituire la dovuta attenzione al centro storico attraverso un evento in grado di valorizzare le ricchezze locali, paesaggistiche e culturali oltre che enogastronomiche. Obiettivo del Festival è, anche quest’anno, trasformare il vecchio borgo in un percorso sensoriale, in una vetrina espositiva che racchiude tradizione, gusto, saperi e anche innovazione guardando sempre al futuro e allo sviluppo del territorio.

Il tema di quest'anno è l'Incanto delle piccole cose, quelle piccole cose che caratterizzano il territorio garganico e che fanno la differenza. Il festival si basa su un percorso enogastronomico con stand di prodotti tipici e locali, aziende e produttori e artigiani del territorio, che si incontrano tra i ciottoli bianchi dei vicoli e si mischiano a kermesse artistiche e musicali. Quest'anno il festival include una collaborazione speciale con il Conservatorio "Umberto Giordano" di Rodi Garganico, con aziende del Gargano ma anche della Capitanata e realtà costruttive come il Paposcia Fest di Vico e la Pro loco di Ischitella.

IL PROGRAMMA

6 agosto

Ore 18, visita guidata al centro storico, con partenza dal Palazzo Baronale;

Ore 20, saluti istituzionali e apertura percorso Cavù, con stand enogastronomici, artigianato, aziende locali, artisti di strada, photobooth, arte e musica dal vivo con i Mediterraneo Jazz Trio, Beat Rock, I Ciarlatani, Albatros, Tarant Folk, Supernatural Trio, Intruso Band.

7 agosto

Ore 10, estemporanea di pittura "Scorci del centro storico";

Ore 18, visita guidata al centro storico, con partenza dal Palazzo Baronale;

Ore 20.30, apertura percorso Cavù, con stand enogastronomici, artigianato, aziende locali, artisti di strada, photobooth, arte e musica dal vivo con Luka Sensi e gli Amici Indie, Wild Car '70-'80, The Big Ball Band, Unpreggaed, Deep Radics, Idea Band, Own Septet, Gae Hanpan, Layla Group;

Ore 00.30 Fuochi pirotecnici e Live Preview Danielino;

Ore 01.00 Cavù Set con dj Walter Pizzulli di M2O Radio.