Che spettacolo la 'Cavalcata degli Angeli': riecco il giro dei carri attorno all'Incoronata di Foggia

Il ritorno della Cavalcata degli Angeli non ha deluso le aspettative. Centinaia di pellegrini dalla Capitanata e non solo, per assistere al rito tradizionale nel sagrato del Santuario dell'Incoronata