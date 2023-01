'Cattivissimi noi': una commedia musicale per ogni età al Teatro Regio di Capitanata;

Tornano in scena al Teatro Regio di Capitanata di Foggia via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) gli spettacoli di teatro famiglia, una sezione importante nel programma della Compagnia Enarchè: domenica 29 gennaio alle 17.30 il MAG (Movimento Artistico Giovanile) presenterà al pubblico Cattivissimi noi, una commedia musicale scritta e diretta da Flavio Marigliani.

Spettacolo per tutti dunque, non solo per i più piccoli, che vedrà ritornare sul palco di via Guglielmi il MAG, che dal 2010 opera in ambito teatrale proponendo un percorso didattico e artistico attraverso spettacoli, corsi di teatro e workshop allo scopo di riavvicinare le famiglie (adulti e bambini insieme) al mondo del teatro.

“La messinscena di Cattivissimi noi è per tutti noi motivo di gioia – afferma il presidente di Enarché Carlo Bonfitto -; gli spettacoli di teatro famiglia hanno sempre avuto spazio nel nostro cartellone e siamo ben felici di riaccogliere sul palco gli amici del Movimento Artistico Giovanile, veterani della scena e habitué del Teatro Regio di Capitanata".

La trama. Che cosa succede se tutti i “cattivi” delle favole decidono di ribellarsi al consueto lieto fine delle rispettive storie? Stanchi di essere sempre relegati a personaggi secondari, antagonisti o - peggio ancora - di risultare antipatici ai bambini, folletti dispettosi, gnomi e streghe in cerca di rivincita, decidono di organizzare una rivolta per diventare loro gli eroi e i protagonisti delle favole. Ecco allora che si radunano tutti nel regno degli Inferi per eleggere il capo che guiderà la rivolta contro i “buoni”. Si fanno avanti Tremotino, folletto dispettoso; Maga Magò, la maga più potente del mondo; Malefica, la regina delle streghe, e persino il terribile Ade, re degli Inferi. Ma la scelta non è semplice e i candidati decidono di affrontarsi in una sfida all’ultima magia per stabilire a chi di loro dovrà andare il comando, finché la situazione non sfuggirà di mano e allora… ne vedremo delle belle! Uno spettacolo all’insegna di ironia e divertimento, adatto a tutta la famiglia e che coinvolge un pubblico di ogni età, guardando alle fiabe tradizionali da un punto di vista tutto nuovo! Una storia per imparare a non basarsi solo sulle prime impressioni, perché in fondo i “cattivi” delle favole... non sono poi veramente così cattivi e magari, talvolta, possono essere anche simpatici: basta solo conoscerli!

Musiche e canzoni della commedia sono state scritte da Antonio Cicognara; le coreografie e le scene sono state curate rispettivamente da Paolo Cives e Antony Rosa, mentre dei costumi si sono occupati Monica Raponi ed Antony Rosa; responsabile dell’impianto audio-luci è Giuseppe Barillari; a Valeria Nardella è affidata la direzione artistica dello spettacolo.

Fotografo di scena Alessandro Forcelli.

I biglietti si potranno acquistare direttamente in teatro (preferendo la prenotazione telefonica) o anche utilizzando il circuito di prevendita on line www.vivaticket.com.

L'ingresso agli spettacoli è aperto a tutti, senza vincolo di tesseramento; non ci sono limitazioni alla capienza della sala teatrale.

A tutela della sicurezza degli ospiti dopo ogni spettacolo sarà garantita la sanificazione ambientale certificata. La struttura teatrale, inoltre, è dotata di impianto di aspirazione meccanica continua.

Il Movimento Artistico Giovanile (MAG) presenta

Cattivissimi noi

Commedia musicale

Testo e regia di Flavio Marigliani

Con: Flavio Marigliani, Valeria Nardella, Gennaro Della Rocca

In scena: domenica 29/1/2023

Porta: ore 17.00; inizio spettacolo: ore 17.30

Foggia, Teatro Regio di Capitanata – via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario)