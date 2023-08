Il 'Cataleta jam festival' torna nel giardino di Papone 2.0

Il Cataleta Jam Fest è il festival della musica e della condivisione dedicato a Gianni Cataleta, chitarrista e Maestro foggiano scomparso prematuramente nel 2012. Da allora la voglia di ricordarlo e omaggiarlo non si è mai arrestata, tant’è che dalla sua scomparsa tutti gli anni sono stati organizzati in suo onore concerti ed eventi culturali che hanno riunito decine e decine di musicisti. Quest'anno si replica nel garden di Papone 2.0, con una forma totalmente rinnovata e tanti artisti.



L’edizione 2023 avrà luogo il 6 settembre e sperimenterà per la prima volta in assoluto una formula nuova. La serata si dividerà in due parti: esibizioni live di band e jam session. L’intento della serata è quello di coinvolgere sempre di più tanti giovani musicisti del territorio, alcuni dei quali saranno inseriti in scaletta nella parte del live dedicata alle esibizioni.

Accanto a loro le esibizioni di alcuni allievi storici di Gianni Cataleta e musicisti affermati di esperienza, che da anni offrono il loro supporto alla manifestazione, in nome della stima e dell’affetto che nutrivano nei confronti del maestro. Subito dopo spazio alla jam session, durante la quale il palco ospiterà musicisti di tutte le età che suoneranno insieme per ricreare la magia delle lunghe maratone musicali che si svolgevano tra le mura della Guitar School Studio.

La Jam sarà diretta dal maestro Antonio Cicoria e aperta a tutti dietro necessaria registrazione presso il punto di raccolta gestito dalla direzione del festival. La kermesse si preannuncia, quindi, essere una lunga maratona, un’occasione in città per ascoltare musica dal vivo di qualità e tanti talentuosi musicisti che si esibiranno nel segno dell’amicizia e della condivisione. Non mancherà il buon cibo, garantito dallo staff di Papone 2.0.



Si comincia a partire dalle 20 circa. Per info: 328 3398777 (Staff Cataleta Jam Fest). Per prenotazioni tavoli: 345 2311789 (Staff Papone 2.0). Il Cataleta Jam Festival è sui social: segui il festival su Facebook e Instagram.