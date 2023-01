A Foggia una serata di festa e di musica nel ricordo del Maestro Gianni Cataleta

Torna il Cataleta Jam Fest. Il festival della musica e della condivisione dedicato al grande e indimenticato chitarrista e maestro foggiano Gianni Cataleta, scomparso prematuramente nel 2012, si ripropone in una versione natalizia, in programma giovedì 5 gennaio presso il Papone 2.0, in via Trinitapoli, 24.

A distanza di oltre dieci anni dalla sua scomparsa, il festival a lui dedicato, quest'anno avrà un respiro differente. Sarà il preludio di un nuovo progetto culturale che vedrà coinvolti gli allievi storici del Maestro Cataleta, gli amici musicisti e le giovani generazioni di musicisti foggiani. Il nuovo progetto musicale sarà annunciato alla cittadinanza il prossimo 5 gennaio. Seguirà una jam session aperta a tutti.

La musica di qualità, lo studio matto e disperatissimo, la condivisione, l’amicizia, il rispetto sul palco, sono i valori che Gianni ha inseguito per tutta la vita, lavorando sodo per diffondere una cultura musicale di altissima qualità sul territorio, indottrinando in questo senso decine e decine di allievi passati per la sua storica Guitar School Studio, la scuola di chitarra fondata a Foggia nel lontano 1986.

Gianni è stato, infatti, un grande Maestro: alla Guitar School Studio sono approdati e passati centinaia di ragazzi, molti dei quali sono rimasti suoi allievi per anni, forgiandosi come veri e propri musicisti professionisti. Con il suo carisma e la sua verve sapeva unire tutti, giovani e meno giovani, spingendo sempre per lo stare insieme e soprattutto per suonare insieme, in armonia. Lo faceva con dei laboratori musicali, i famosi meeting del mercoledì, dove invitava allievi e amici musicisti ad allenarsi perché “Se suoniamo facciamo meno danni”, ripeteva sempre.

Gianni Cataleta, classe 1950 è un musicista foggiano che per tutta la vita ha svolto la professione sul territorio, in Italia e all'estero. Dopo anni di turnée in giro per l’Italia e per il mondo, durante le quali ha accompagnato grandi artisti della scena musicale dell’epoca, torna a Foggia nel 1986 con un progetto: istituire la Guitar School di Gianni Cataleta, con i cui corsi ha formato e preparato centinaia di giovani musicisti, molti dei quali sono diventati chitarristi affermati in Italia e all'estero. Il suo grande carisma e la sua grande e profonda preparazione dello strumento hanno fatto di Gianni un'icona nel panorama musicale locale e non, nonché un maestro di musica e di vita per tutti quelli che lo hanno conosciuto.

L'ingresso sarà liberò, ma è consigliata la prenotazione. Per info e prenotazioni: 345 2311789 (Staff Papone) 328 3398777 (Staff Cataleta Jam Fest)