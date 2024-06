A Castelluccio Valmaggiore una serie di eventi per riscoprire bosco Petrera

Orario non disponibile

A Castelluccio Valmaggiore parte il progetto ‘In Valle’ a cura della coop. Altereco e della Open Planet, finanziato dalla Regione Puglia all’interno del bando ‘Luoghi Comuni’ e in collaborazione con il Comune del borgo dauno, il Cai sezione di Foggia e il Museo Valle del Celone.

Si tratta di una serie di eventi finalizzati all’animazione del bosco Petrera. Si parte domenica 16 giugno alle 9.00 con l’escursione ‘Pietre parlanti’. Il percorso si dispiegherà tra fontane, boschi e torrenti nella natura del Bosco di Monte Sidone, un luogo bucolico e misterioso, dove poter fare trekking fino al Ponte del Freddo, nella Pineta Pretera (da dove si diramano le fonti d’acqua del Monte Cornacchia). Il ritrovo è a Castelluccio Valmaggiore presso la Pineta Petrera, situata a circa 400 metri dal centro del paese e lungo la strada provinciale 125 che collega Castelluccio Valmaggiore a Faeto.

Il percorso è di media difficoltà, richiede preparazione fisica e un minimo di esperienza per alcuni impervi tratti boschivi con camminamenti su pietre instabili e per il dislivello. Sono necessari scarponi da trekking, abbigliamento a cipolla, antipioggia, bastoncini da trekking, cambio biancheria e non meno di un litro di acqua. Il pranzo è a sacco. L’escursione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo a coop.altereco@yahoo.it o chiamando il 3200659421.

Il secondo appuntamento è previsto per il 23 giugno alle 10 presso il bosco con il laboratorio di ceramica per bambini dal titolo ‘Gli gnomi della Petrera’ a cura dell’associazione ‘Verderamina’.

Il 13 luglio a partire dalle 8.30 ci saranno visite guidate al Museo del Celone, mentre il 20 luglio si chiude il progetto con l’escursione notturna ‘Luci nella notte’ che partirà alle 20 dal lago Pescara.