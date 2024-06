A Castelluccio dei Sauri una sfilata contro gli stereotipi di genere

Si chiama ‘La bellezza oltre gli stereotipi’ ed è la sfilata di moda contro le discriminazioni di genere che si terrà a Castelluccio dei Sauri il 5 luglio a partire dalle 20.30 in piazza Municipio.

L'evento – voluto da Lorena Abazia titolare del salone ‘Un diavolo per Capello hair style’, coadiuvata dal business manager Antonio De Nittis proprietario del ristorante ‘ Al Vecchio Casale’ e in collaborazione con gli atelier ‘Rafyva’ di Foggia e ‘L’angolo dei monelli’ di Ascoli Satriano – vuole celebrare la diversità e l'inclusività in tutte le loro forme. Durante l’evento sarà possibile acquistare il libro ‘Voci dall’anima’ a cura dell’associazione ‘Impegno Donna’ è il ricavato andrà in beneficenza per sostenere le vittime di violenza di genere.

Special guest saranno Aldo Farinola (indossatore/modello over 60), Carmela Luciani (fashion designer) e Tiziana Mancini (miss influencer 2020) che attraverso le loro storie dimostreranno come la bellezza possa andare oltre gli stereotipi e diventare un potente strumento di cambiamento e speranza. All’evento interverranno anche l’esperta in PNLt e comunicazione non verbale Daniela Poggiolini, e il criminologo ed esperto in materia di prevenzione Sergio Caruso.