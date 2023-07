A Castelluccio dei Sauri torna il ‘Castlluzz in Reggae’

Dopo il fortunato debutto dell’anno scorso, a Castelluccio dei Sauri torna ‘Castlluzz in Reggae’, il primo Reggae Festival della Capitanata. L’appuntamento è per il 2 settembre in piazza San Giuseppe degli Artigiani dove anche quest’anno si esibiranno artisti e produttori appartenenti alla scena reggae pugliese e italiana. Oltre a tanta musica, previste attività per bambini e un’area benessere per gli adulti. Non mancheranno gli stand enogastronomici per promuovere le prelibatezze locali. Il tutto a partire dal pomeriggio e fino all’alba.

Così, gli organizzatori, presentano l’edizione 2023. “Valorizziamo il nostro territorio. Salvaguardiamo il nostro benessere psicofisico. Sosteniamo le nostre origini e tradizioni fondendole con la cultura della musica reggae che dal 2018 è entrata nei Patrimoni orali e immateriali dell'umanità UNESCO. Il ritmo in levare è sinonimo di cambiamento e determinazione dove la reinterpretazione di generi musicali già esistenti negli anni 50 ha generato un nuovo mondo musicale”.

Il ‘Castlluzz in Reggae’ è organizzato dalla aps ‘uto.Pia’ con il patrocinio del Comune di Castelluccio dei Sauri. La direzione artistica è di Alessandro Falcone.