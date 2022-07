'Semplicemente Mia', a Casalvecchio l'omaggio del Festival d'Arte Apuliae all'indimenticabile Mia Martini

«Per un’interprete l’importante è capire esattamente il senso della gioia o del dolore che stai raccontando, perché nelle canzoni si interpreta sempre un’emozione o una qualsiasi specie d’amore per qualcosa. E se non sai cosa vuol dire soffrire non puoi sapere cosa vuol dire amare. Per cui è questo il segreto: il saper dire le cose sentendole». È una frase di Domenica Rita Adriana Bertè, che amici e familiari chiamavano Mimì e che con il nome di Mia Martini (ispirato all’attrice Mia Farrow e al celebre cocktail) è passata alla storia della canzone italiana.

A ventisette anni dalla sua prematura scomparsa, la cantattrice Giovanna Russo e l’Ensemble Suoni del Sud ne onorano l’arte con “Semplicemente Mia”, un recital-concerto, che mette in scena un immaginario racconto autobiografico intervallato dall’esecuzione dei più celebri brani del suo vasto canzoniere, da Minuetto a Gli uomini non cambiano, da Piccolo uomo ad Almeno tu nell’universo. Canzoni rimaste nella colonna sonora di diverse generazioni di Italiani, con arrangiamenti originali che aggiungono interesse all’esecuzione dell’Ensemble Suoni del Sud, notissimo gruppo orchestrale pugliese.

Un appuntamento imperdibile che avrà luogo a Casalvecchio di Puglia domenica 31 luglio alle ore 21.30 in Piazza Municipio. Il recital è inserito nel cartellone del seguitissimo e apprezzatissimo Festival d’Arte Apuliae XIX edizione 2022, artisticamente diretto da Dino De Palma, violinista e organizzatore noto non solo in Italia.

L’evento è realizzato dall’Associazione Spazio Musica di Foggia, in collaborazione con il Comune di Casalvecchio e la Regione Puglia.

Per ulteriori info: tel. 0881/711798 - e-mail: spaziomusica1@gmail.com