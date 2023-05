A Casalvecchio la comunità energetica diventa una cooperativa

Le comunità energetiche come futuro dei piccoli borghi e le rinnovabili come prospettiva di lavoro. Se ne parlerà a Casalvecchio di Puglia mercoledì 31 maggio a partire dalle 15 presso l’auditorium comunale. Il titolo dell’incontro è 'Cooperativa di Comunità Energetica – Come costruire una Comunità Energetica e quali sono i vantaggi per il territorio' ed è uno dei job days previsti dal progetto ‘OrientaMenti’ finanziato dalla Regione Puglia con il bando Punti Cardinali, di cui il Comune di Casalvecchio di Puglia è capofila.

“È mia convinzione che la forma giuridica più adatta alla nascita e allo sviluppo di una comunità energetica sia quella della cooperativa di comunità – afferma il sindaco Noè Andreano – perché dà forma e sostanza al processo di attivazione dal basso di persone che decidono di collaborare per ottenere un utile per sé e per la comunità. Negli oltre vent’anni che abbiamo alle spalle, i piccoli comuni dei Monti Dauni hanno subito o sono stati acquiescenti rispetto alla diffusione di impianti tipicamente industriali per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Un modello economico rivelatosi sempre meno sostenibile sia ambientalmente che socialmente".

“Ora i cittadini – conclude – vogliono riassumere protagonismo sociale e partecipare attivamente all’individuazione di soluzioni progettuali e di programmi di sviluppo che tengano conto anche della bellezza, dell’identità e dell’unicità di luoghi come Casalvecchio di Puglia e i Monti Dauni”.

Il progetto è rivolto agli studenti, ai disoccupati, agli inoccupati, aii giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, e agli occupati che intendono intraprendere altro percorso lavorativo o di studio. Tutti loro avranno a disposizione uno sportello e dei laboratori di orientamento, e anche dei job days come quello del 31, ovvero degli eventi formativi sulle novità del mercato del lavoro.