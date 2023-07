Casalnuovo very good: musica, cibo e divertimento

"Casalnuovo Very Good" è un evento organizzato dalla Pro Loco "De Rocca" in collaborazione con il Comune di Casalnuovo Monterotaro. Il "Casalnuovo Very Good" nasce dall'idea di voler valorizzare il territorio, il patrimonio storico-culturale e le piccole aziende presenti in esso. Un evento nato nel 2015, un percorso alla scoperta delle pietanze tipiche del territorio, accompagnate da vini rigorosamente locali. Non solo un percorso enogastronomico, ma un viaggio tra sapori, nella splendida cornice di Casalnuovo Monterotaro e tanta buona musica a fare da sfondo. L'evento, inoltre, vuole essere una vetrina per gli artisti locali e le associazioni presenti sul territorio.



Parole d'ordine della manifestazione sono: accoglienza, convivialità, divertimento e promozione. Un percorso tutto da vivere e da provare almeno una volta nella vita.