Per la prima volta a Carapelle e' stata realizzata la casa di Babbo Natale nella villa comunale, grazie all'impegno dei ragazzi della Pro Loco di Carapelle e con il patrocinio del comune. L'orgoglio di tutti noi è quello di vedere il sorriso e la felicità dei bimbi che ha compensato la fatica per un lavoro svolto in pochissimo tempo.