A Candela è già Natale, il 25 novembre la finlandese Anna Falchi apre la casa di 'Santa Claus'

"Ci siamo, manca davvero poco. Non vediamo l’ora di regalarvi tutta la magia del Natale con la decima edizione di 'Candela, il paese del Natale'. Vi aspettiamo con tante attrazioni e tante novità". Una di queste è la madrina dell'evento, di origini finlandesi, proprio come Babbo Natale: l'attrice e show girl Anna Falchi.

Siamo in autunno, ma a Candela già si respira aria di Natale: “Quest’anno spegniamo ben 10 candeline - ha commentato il sindaco di Candela, Nicola Gatta - e festeggiamo un bel traguardo per un evento partito un po' per scommessa ma che in pochi anni è riuscito a registrare numeri importanti e ha dimostrato la bontà della nostra idea: il turismo, nei nostri borghi, è possibile e può dare un grosso aiuto alla nostra economia durante tutto l'arco dell'anno. Per festeggiare questi 10 anni del Paese del Natale, stiamo lavorando per riproporre il ricco calendario di eventi che ogni anno ci accompagna per tutto il mese di dicembre: oltre alla Casa di Babbo Natale e ai Mercatini, quest’anno ritorna la pista di pattinaggio sul ghiaccio, un’attività che piacerà tanti ai bambini quanto agli adulti. Non mancheranno le luminarie d’autore, la Via del Natale e la Piazzetta del Presepe che quest’anno sarà collocata nei pressi di Palazzo Doria - così da esaltare un altro caratteristico angolo del centro storico di Candela - oltre a tante altre iniziative collaterali".

L’appuntamento con l’inizio del calendario di eventi natalizi è per sabato 25 novembre, con l’apertura della Casa di Babbo Natale e l’accensione delle luminarie. Anna Falchi sarà la prima ad incontrare Babbo Natale nella sua bella dimora al terzo piano di Palazzo Ripandelli. “Ci aspetta un periodo davvero impegnativo - ha aggiunto il sindaco Gatta - ma tutto questo è possibile grazie alla sinergia che si è creata con le associazioni del territorio, l’Asp Candela Promozione e la Pro Loco, oltre al prezioso lavoro di tanti collaboratori e volontari. Sono sicuro che anche questa edizione saprà regalare emozioni e tanto divertimento a quanti decideranno di visitare Candela e i Monti Dauni in uno dei periodi più belli dell’anno”, ha concluso il sindaco.