Teatro della Polvere, partita la stagione 23/24: “Sarà una ricarica di spettacoli dal vivo”

Undici spettacoli per ventidue repliche complessive, cinque nuove produzioni e quattro appuntamenti di teatro per famiglie. Sono questi i numeri della stagione teatrale 2023/2024 messa a punto dal Teatro della Polvere di Foggia, che ricomprende in un unico cartellone sia gli spettacoli serali che quelli per famiglia. “La nostra è una piccola sala teatrale, che negli ultimi anni ha fatto fatica a ripartire. Oggi, invece, siamo molto felici di poter accogliere adulti e bambini, famiglie e single, ragazzi e ragazze nel nostro spazio: un unico cartellone per tutti, per chiunque vorrà varcare la porta del nostro teatro”, spiega la presidente del TdP, Marianna Bonghi.

La stagione è partita ufficialmente lo scorso fine settimana, con lo spettacolo ‘Andy e Norman’, la prima delle nuove produzioni Teatro della Polvere-AVL, e proseguirà con una programmazione cadenzata e tale da garantire una lunga ‘ricarica’ di spettacoli dal vivo. “L’immagine che abbiamo scelto”, continua Bonghi, “è quella di una tanica di benzina, che suggerisce l’idea di un rifornimento di bellezza, di creatività, di passioni, ma anche dei nostri tentennamenti e piccoli fallimenti”.

La stagione abbraccerà sette mesi - da ottobre a maggio -, offrendo spettacoli targati TdP-AVL e altri messi in scena da ospiti-amici con cui la realtà di via Parisi sta condividendo un percorso. “Siamo profondamente orgogliosi di questo cartellone nato dal desiderio di ripartire, di ‘spolverare’ il palco di via Parisi, di allenare di nuovo le nostre voci e di regalare agli spettatori le nostre emozioni. Ma le sorprese non finiscono qui: attenzione ai fuori cartellone”, avverte Bonghi.

LA STAGIONE 23/24 | Dopo il successo di ‘Andy e Norman’ messo in scena il 14 e 15 ottobre, si prosegue con lo spettacolo vincitore del bando regionale Trac_residenze artistiche: ‘Relation bug’ (TdP/AVL, 18 e 19 novembre), di Marcello Strinati, che vedrà protagonista Raffaello Lombardi, fondatore della Compagnia Stabile del Molise. Il Teatro della Polvere proporrà poi ‘La cena di Natale’, di Mariangela Conte, che andrà in scena i prossimi 22 e 23 dicembre. A gennaio, invece, sarà la volta di Mimmo Padrone, primo ospite della stagione, con un adattamento dell’Otello (‘Damned Iago’, 26 e 27 gennaio), cui seguirà ‘De(ath)livery’, in scena il 10 e 11 febbraio, di e con Andrea Cioffi, talentuoso attore campano che lavora anche con la compagnia di Luca De Filippo.

Si prosegue con Simone Miglietta, giovane attore pugliese, e il suo ‘Napoli futuristica’, uno spettacolo sul caos di Napoli, in scena il 23 e 24 marzo. Chiuderà il cartellone ‘Yerma’ (TdP/AVL, 4 e 5 maggio), di Federico Garcia Lorca, drammatico spaccato di una società rurale che verrà sublimato con l’apporto della tecnologia.

Completano il cartellone quattro spettacoli di teatro per famiglia, tutti targati TdP: si partirà il 16 e 17 dicembre, con ‘Lo Scazzamurill’ di Anna Laura d'Ecclesia, mentre il 17 e 18 febbraio tornerà in scena ‘Pauli. Il mostro del piano di sotto’ di Marcello Strinati. A seguire, i prossimo 9 e 10 marzo, sarà la volta de ‘La libreria nascosta’ di Anna Laura d'Ecclesia (nuova produzione), mentre il 20 e 21 aprile torna in scena ‘Peter Pan scopre l'isola che non c'è’ di Anna Laura d'Ecclesia.

Gli spettacoli serali andranno in scena ogni sabato (ingresso ore 20.30, inizio spettacolo ore 21.00) e domenica (ingresso ore 18.30, inizio spettacolo ore 19). Gli spettacoli di teatro per famiglia, invece, prevedono l’ingresso alle 17.30, con inizio spettacolo alle 18.00.

Per info:

Teatro della Polvere 351.5400172