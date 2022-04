Vieste fa all-in sull'estate, ma la città del faro non è soltanto mare: "Puntiamo sulla vacanza di qualità"

Estate 2022. Il Comune di Vieste gioca d?anticipo e anche questa volta rende noto le principali manifestazioni che saranno inserite nel cartellone estivo, e che saranno presentate nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 12 aprile alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano con il sindaco Giuseppe Nobiletti. La capitale turistica del Gargano va oltre la balneazione, che tuttavia resta l?alternativa principale, ma come ormai accade da qualche anno pensa anche agli eventi culturali e di intrattenimento da offrire ai numerosi ospiti che da marzo ad ottobre frequentano le strutture ricettive della città. Cinema, teatro, musica d?autore, libri, serate enogastronomiche, folclore, sport e tempo libero, da aprile a settembre animeranno le lunghe serate estive.

?Un?altra estate ricca di appuntamenti ? sottolineano le assessore al Turismo e alla Cultura, Rossella Falcone e Graziamaria Starace, e l?assessore allo Sport, Dario Carlino ? che possono solo migliorare e qualificare l?offerta turistica di Vieste, sempre più punto di riferimento per una vacanza di qualità che va oltre il mare. Puntiamo anche sulla cultura, sul cinema, sulle tradizioni popolari, sui prodotti tipici, sul turismo naturale, sulle manifestazioni sportive, indicatori che funzionano molto bene soprattutto sui mercati stranieri. L?idea è quella di riqualificare il territorio migliorando i servizi e costruire delle esperienze di viaggio?.

Alla Bit riflettori puntati su alcune tra le più importanti iniziative in programma. Vieste Archeo Film. Torna il grande Festival Internazionale del cinema di archeologia, arte e ambiente a cadenza annuale, organizzato da Archeologia Viva (Giunti Editore). Anche in questa occasione, Vieste diventerà la capitale del cinema archeologico con la proiezione di documentari prodotti a livello mondiale. (29,30 giugno - 1 luglio).

Festival Musicale Cristalda e Pizzomunno

Anche quest?anno Vieste apre alla grande musica. Con la terza edizione del festival internazionale di musica Cristalda e Pizzomunno di Vieste, che avrà luogo dal 10 al 13 luglio organizzato dal comune di Vieste sotto la direzione artistica del maestro Antonello D'Onofrio. Tra gli ospiti del festival avremo i prestigiosi cameristi del teatro alla Scala di Milano che accompagneranno il grande violinista Davide Alogna. Inoltre la giovane star internazionale del sassofono Jacopo Taddei, il grande pianista Russo Oleg Marshev, e infine uno straordinario concerto con i pianisti Giuseppe Gullotta e Giuseppe Andaloro nello show "The Rite of Rock",un viaggio che partirà da Stravinskij fino alla musica Rock dei Queen.

Festival Libro Possibile

La rassegna letteraria tra le più famose d?Italia, al punto da essere considerata una delle manifestazioni più riuscite nel panorama culturale con molte centinaia di ospiti per ogni edizione. Eventi esclusivi, grande interesse dei media e strepitosa partecipazione di pubblico. Anche questo?anno nel piazzale della Marina Piccola, quasi in riva al mare e di fronte all?isolotto di Sant?Eufemia, si alterneranno scrittori, giornalisti e personaggi di primo piano della scena pubblica. Un confronto fra autori e lettori, in una preziosa contaminazione di generi e stili letterari. (21, 22, 28 e 29 luglio).

Festambiente Sud

FestambienteSud è il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia, un vero e proprio ecofestival delle questioni meridionali e della qualità culturale del territorio. Giunto alla XVIII edizione, si celebra ogni anno dal 2005 in Puglia, nei centri storici della città di Monte Sant?Angelo, sede del Santuario Unesco di San Michele visitato da 2 milioni di persone l?anno, di Vieste, la principale meta turistica pugliese con 2 milioni di pernottamenti l?anno, con tappe nella Foresta Umbra, anch?essa bene Unesco, e in altri comuni del Parco Nazionale del Gargano (San Giovanni Rotondo, Manfredonia e Cagnano Varano). Vieste ospiterà il festival dal 1° al 4 agosto con la direzione artistica di Chiara Civello.

Vieste in Love

Tutti innamorati pazzi di Vieste. Del suo mare, della cultura, del cibo, della sua gente. L?idea ha un obiettivo ben preciso. Vieste in Love vuole trasformare la città di Cristalda e Pizzomunno nella città dell?Amore eterno. Ogni genere di Amore. Un amore declinato in mille modi: per la natura e il territorio, per gli animali e i bambini, per la vita e per il mare. Una intera settimana con oltre 70 appuntamenti dedicati all?amore nelle sue molteplici espressioni. (3-11 settembre).

Campionati mondiali di orienteering

Dopo Sestiere 2013, i mondiali di Orienteering tornano in Italia, in Puglia, con Vieste città capofila. La corsa d?orientamento detta anche sport dei boschi, è una disciplina sportiva che prevede una gara a cronometro nei boschi, prati e centri abitati. Dieci giorni di gare che vedranno impegnati migliaia di atleti ogni giorno. Oltre a Vieste sono coinvolti anche altri comuni del Gargano e la Foresta Umbra per una edizione che sarà una straordinaria occasione per coniugare il binomio sport-turismo. Sono attesi 3000 atleti provenienti dalla Scandinavia e dal centro Europa. (8-16 luglio).