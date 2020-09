Anime Brille lancia la carta delle Bollicine di Puglia

Le cantine daune e pugliesi incrementano la produzione di spumanti e Anime Brille azzarda la sfida commerciale e culturale di realizzare una carta delle Bollicine di Puglia.

I prosecco e gli charmat di Veneto, Lombardia, Piemonte e Trentino saranno sostituiti da spumanti metodo classico e pas dose, bianchi e rosati vinificati ad Apricena (Le Grotte), Candela (Kandea), San Severo (Pisan-Battel e Terre Federiciane), Troia (Elda), Andria (Giancarlo Ceci) e Manduria (Felline).

I vitigni sono quelli più identitari e territoriali: bombino bianco, falanghina, fiano, moscato, nero di Troia, negroamaro. Con anche la particolarità dell'autoctono pampanuto, preservato nell'area murgiana per ottenere un brut biologico e certificato vegano.

La carta delle Bollicine di Puglia sarà presentata in anteprima in occasione del tradizionale evento Aperitime organizzato venerdì 2 ottobre, a partire dalle 20.30, in piazza Federico II. La degustazione di tutti gli spumanti selezionati sarà accompagnata dal djset realizzato dal gruppo New Faces Eventi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vineria del centro storico, già diventato Locale amico dei soci Slow Food, prosegue il percorso di costruzione della propria identità territoriale e rafforza la missione di promozione e valorizzazione, anche commerciale, dei prodotti della Daunia e della Puglia.