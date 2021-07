Torna il Carpino in Folk: 15 spettacoli, 80 artisti e presentazioni di libri

Prezzo non disponibile

Dal 04/08/2021 al 10/08/2021

Carpino

Il Carpino in Folk 2021 è Urban Regeneration! Spettacoli musicali nei vicoli del centro storico ed i grandi concerti in Piazza del Popolo,le facciate dei palazzi che si illuminano, spettacoli teatrali, laboratori musicali nei quartieri, mostre fotografiche e di pittura,artigianato tradizionale, letteratura, concerti in collina al tramonto.

E’ la rigenerazione urbana che porta La comunità a riappropriarsi e prendersi cura degli spazi urbani del borgo e farli rivivere attraverso l’arte, la musica, la cultura, gli arredi urbani e spazi lettura. Un festival che ci fa tornare a guardare il mondo con l’occhio meravigliato di un bambino.

La Musica come veicolo di cultura e sostenibilità. Un festival che stimola ad immaginare, a costruire, ad educare, ad imparare e a dialogare sulla città, sulla sue prospettive, sulla sua fruizione,sulla sua estetica, sulla sua bellezza e sulla salvaguardia delle ricchezze culturali immateriali. Un Festival che rigenera i nostri animi,riaccende le nostre menti. Un festival che stimola la creatività e valorizza la città attraverso l’arte. Urban Regeneration.

Il Direttore Artistico Antonio Pizzarelli