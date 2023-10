A Carpino appuntamento con la camminata fra gli olivi

A Carpino una mattinata dedicata alla ‘Camminata tra gli olivi’ per riscoprire una delle peculiarità del territorio. Il centro garganico, infatti, ha aderito alla settima edizione dell’evento nazionale promosso dall’Associazione Città dell’olio previsto per domenica 29 ottobre. A Carpino l'evento sarà organizzato e promosso dall’amministrazione comunale e dalla pro loco, in collaborazione con alcune realtà no profit del territorio e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e delle Politiche agricole, alimentari e forestali, della Lilt e della Regione Puglia.

Il programma prevede una serie di visite guidate presso alcuni oleifici che arricchiranno l’esperienza con alcune dimostrazioni del processo di trasformazione dell’olio. A seguire, una guida di ‘Gargano Natour’ farà conoscere ai partecipanti alcune peculiarità naturali e paesaggistiche del territorio. Gran finale con degustazione di prodotti tipici a suon di musica e canti popolari.

“La camminata – fanno sapere gli organizzatori – si propone come l’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono. L’obiettivo è di promuovere e valorizzare l’aspetto turistico, rispondendo ai problemi che attanagliano questo settore, quali l’abbandono di interi appezzamenti di ulivi, i costi, e lo spopolamento delle aree interne. Si va, infatti, alla scoperta di un patrimonio verde nel cuore del Gargano che rappresenta anche l’identità culturale della nostra terra, per condurre i partecipanti alla scoperta di piante spesso secolari, che hanno contribuito a costruire la storia del paesaggio e delle comunità”.

Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando i numeri 3389024989 - 3473938892.