A Carpino la sesta edizione della Camminata tra gli olivi

Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline, è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa il 30 ottobre 2022 dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in tantissimi comuni italiani, tra cui Carpino, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano.

È la sesta edizione dell’evento promosso e organizzato dal Comune di Carpino, dalla Associazione Nazionale Città dell’Olio, dalla Pro Loco con il Patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e delle Politiche agricole, alimentari e forestali, della Lilt e della rivista eno-gastronomica Like che racconterà l’evento in qualità di media partner. Nelle precedenti edizioni, la 'Camminata' ha riscosso un enorme successo per la grande partecipazione di turisti, residenti e soprattutto di intere famiglie. Si va, infatti, alla scoperta di un patrimonio verde nel cuore del Gargano che rappresenta anche l’identità culturale della nostra terra, per condurre i partecipanti alla scoperta di piante spesso secolari, che hanno contribuito a costruire la storia del paesaggio e delle comunità.

Tra il lago di Varano e la Foresta Umbra sorge Carpino, uno dei borghi più caratteristici del Parco Nazionale del Gargano. Definita a giusta ragione 'città dell’olio', Carpino si è ritagliata nel giro di pochi anni uno spazio non indifferente a livello anche nazionale. Da un lato le sue pregiate colture olivicole producono un rinomato olio extra vergine che, unitamente ad altri prodotti agricoli e alla pesca nel vicino lago di Varano, garantiscono all’economia locale importanti successi. L’altro lato della medaglia, pure positivo, è il folklore. Una profonda tradizione popolare, legata alle tipiche tarantelle garganiche.

La Camminata inizia con ritrovo alle ore 9.00 in Piazza del Popolo. Il percorso è di circa 6 km e con durata di 3 ore. Camminata guidata tra gli uliveti di Carpino dove si potrà ammirare il suggestivo paesaggio accostato al lago di Varano con sosta presso la Masseria dei F.lli Giordano. A seguire visita guidata presso un Frantoio oleario con dimostrazione del processo di trasformazione dell’olio. Pranzo presso Agriturismo Villa Costanza con degustazione di prodotti tipici a base di olio extravergine d’oliva novello.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 338.9024989 / 347.3938892