È tempo di 'Carnual': dopo 2 anni di stop anche a Peschici ritorna l'evento più folle dell'anno

Dopo 2 anni di stop, anche a Peschici, ritornerà l'Evento più folle dell'anno: "Carnual". L'appuntamento, tra canti, balli, suoni, giochi, scherzi, tradizioni, frizzi, lazzi, sberleffi e...chi più ne ha più ne metta...è per Domenica 19 e Martedì Grasso 21 febbraio 2023, dalle ore 15:00 in Piazza Pertini. Nel pieno rispetto della tradizione non mancheranno le fasi cruciali della manifestazione: processo, operazione, morte.

Domenica si rappresenterà il processo a Carnevale. Dopo le arringhe degli avvocati, accusatore e difensore, il giudice eseguirà un'operazione chirurgica a "Carnual" al fine di accertare la sua responsabilità nell'aver consumato gli alimenti contenuti nella dispensa del suo ex padrone. Martedì Grasso, invece, il "dottore" accompagnato dalla famiglia di "Carnual", inizierà a "operare" il fantoccio simbolo, oramai in agonia e pronto a morire, dando vita a una scenetta esilarante, che si concluderà, accompagnata da urla, frastuono e risate, al Castello, dove "Carnual" verrà gettato in mare dalla Rupe antistante.

E non solo, la maestosa Piazza si trasformerà anche in una vera e propria discoteca, dove tutti ma proprio tutti, si scateneranno..."ballando sotto i coriandoli". Contemporaneamente si alterneranno degli intrattenimenti per bambini (palloncini, mascotte, etc...) e una gustosissima tavolata di chiacchiere fritte, offerte da 5 partite iva: Angolo Antico da Elia e Lorena, Bar Centrale, Barocco, Bar la Terrazza, Braceria km 0. L'Evento, giunto alla XII Edizione, è patrocinato dal Comune di Peschici ed organizzato dai seguenti sodalizi: Pro Loco, Asd "Athletic Club", Asd "Fitness Dance Company", Comitato "Peschici Eventi", Ass."Amici dei Bambini", Ludoteca "L'isola che non c'è". Peschici c'è.