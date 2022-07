Carnevale di Manfredonia: Cristiano Malgioglio la guest star del Summer Show

Prezzo non disponibile

Sarà Cristiano Malgioglio, con il suo ampio repertorio ed inimitabile artistico a 360 gradi, la guest star del Summer Show del Carnevale di Manfredonia, in programma domenica 24 luglio ore 20.30 in Piazza Maestri d’Ascia.

L’attesissimo spettacolo (organizzato dall’Amministrazione comunale, con il patrocinio della Regione Puglia, la direzione artistica de ilsipontino.net e la partnership dell’Olearia Clemente) vedrà la presenza di tantissimi ospiti.

Si inizierà molto presto al tramonto, per proseguire sino a tarda serata, con The Family Affair sulle note dei magnifici anni 70 e 80. A seguire sarà il turno di un altro attesissimo artista, Francesco Paone, in arte Crytical, di origini di Manfredonia, cantautore tra i protagonisti dell’ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi.

Sul palco de Lo Show ci sarà anche Teo Valentini, uno dei Dj più seguiti del Gargano.

Salirà sul palco un altro talento sipontino, Giuseppe Palomba, in arte Amon Wave, che nelle ultime settimane ha aperto il concerto di Emis Killa a Pescara e presenterà alcuni dei suoi singoli. Ad animare, con la grinta che li contraddistingue, Dominik e Max Famiglietti. Accanto a loro ci sarà la dirompente ed energica Naty Voice.

Sul coloratissimo palco dello show anche le brasiliane di Nathamy Almeida ed il Mythos Animazione di Francesco Morales. Concluderà l’evento con Fraxz, Dj e produttore di Como che ci farà ballare e saltare con la sua musica.