Carnevale di Manfredonia: in Largo Diomede la Caccia alla maschera

"Chi trova una maschera, trova un tesoro!" Parafrasando il celebre proverbio, annunciamo con piacere una delle novità del Carnevale 2024 di Manfredonia: la Caccia alla Maschera, versione carnascialesca della più famosa e storica Caccia al Tesoro che negli anni ‘80 anni, durante la festa patronale, ha coinvolto squadre di appassionati alla ricerca del tesoro nascosto.

Ritornato in auge da un paio d’anni grazie alla fantasia di Lulú Eventi, quest’anno viene riproposto anche a Carnevale ma, naturalmente, si dovrà ricercare la maschera nascosta. L’evento si svolgerà domenica 11 febbraio in Largo Diomede, dove sarà allestita la base operativa. La gara, che partirà alle ore 16.00 e terminerà intorno alle ore 19.30, sarà suddivisa in 5 tappe che si svolgeranno per le vie del centro storico cittadino, dove tutte le squadre avranno il loro “quartier generale”.

Modulo di iscrizione e regolamento sono scaricabili dal sito della pro loco o inquadrando il QRCode presente nella locandina. Per ulteriori informazioni e per altri dettagli su regolamento e modalità di svolgimento del Contest, è possibile contattare Luigia Riccardi (393.4040900) o Rosa Lupoli (345.2965057).