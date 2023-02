Il ritorno del Carnevale in piazza a Castelnuovo è un successo: in cantiere anche una parata estiva

Grande successo per il ritorno del Carnevale in piazza a Castelnuovo della Daunia. Domenica 19 febbraio, oltre mille persone tra bambini e adulti hanno sfilato in maschera tra le vie del piccolo borgo dei Monti Dauni fino al ritrovo finale nella suggestiva piazza Plebiscito. La manifestazione ha attirato e coinvolto visitatori da tutto il territorio a suon di musica, balli e soprattutto bellissimi carri allegorici. Visto il successo ottenuto, la Pro Loco di Castelnuovo è già in procinto di riproporre la parata nella stagione estiva con CarnevalESTATE.