Apricena in fermento per il Carnevale: “I carri sono pronti, il popolo dei coriandoli vi aspetta”

“È tutto pronto, siamo felici di potervi accogliere il 19 e il 26 febbraio. La nostra città è in fermento”. Il sindaco, Antonio Potenza, invita così all’undicesima edizione del Carnevale Città di Apricena, alla vigilia della Gran Parata dei carri allegorici e della sfilata dei gruppi mascherati.

È entusiasta e, come tutti i suoi concittadini, aspetta i visitatori a braccia aperte, in quella che è la città della Madrepietra, secondo bacino estrattivo in Italia. Il sindaco ha voluto ringraziare i maestri cartapestai che “con dedizione e spirito di sacrificio hanno lavorato notte e giorno per realizzare le loro opere d’arte pronte a stupirci”.

Si parte domattina, alle 11, lungo corso Roma, con giochi in legno, mascotte e dj set. Alle 14:30, da via Palmiro Togliatti partirà la sfilata a cura delle associazioni Movidaunia ed Elementi Creativi Apricenesi, delle scuole di danza e degli istituti scolastici. La gran parata si snoderà lungo via Turati, viale Papa Giovanni XXIII, via Portella Della Ginestra, via Giuseppe D’Elia, via Pozzo Salso e piazza Giovanni Paolo II.

All’arrivo è previsto il concerto di uno dei due ospiti d’eccezione di questa edizione: Gabry Ponte, che si esibirà alle 18:30 in piazza. La domenica successiva, invece, arriva Cristiano Malgioglio. Non mancheranno il luna park e un gran finale con i fuochi pirotecnici.

Nel 2022 la manifestazione è stata insignita del riconoscimento di ‘Carnevale tradizionale’ dalla Regione Puglia. Ieri sera in un’assemblea molto partecipata si è tenuto l’ultimo incontro organizzativo, per coordinare tutto il lavoro. “La macchina organizzativa – ha spiegato il sindaco Potenza insieme al presidente dell’Associazione Movidaunia Ciro Violano – ha intrecciato sinergie tra istituzioni, associazioni, volontari, commercianti e cittadini, generando entusiasmo e coinvolgimento al fine di preparare nei minimi dettagli questo importante appuntamento”.