Carnevale di Apricena: la sfilata dei carri e il concerto di Malgioglio anticipati a sabato 25

Dopo il grandissimo successo del primo appuntamento di domenica scorsa col Carnevale Città di Apricena 2023, durante il quale si sono registrate circa 25mila presenze, il Comune di Apricena comunica un cambio di data del secondo grande appuntamento, previsto inizialmente per domenica 26 febbraio, giorno in cui si prevedono condizioni metereologiche avverse.

Ragion per cui la grande parata dei carri e il concerto di Cristiano Malgioglio si terranno sabato 25. Non cambiano, invece, gli orari degli appuntamenti. Alle ore 16 si terrà la gran parata dei carri con partenza da via San Nazaro. Alle ore 20, in piazza Josemaria Escrivà, si terrà il concerto dell'artista siciliano.