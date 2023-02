Il Carnevale di Apricena si fa grande con il sostegno della Regione: "Siamo innamorati di questo progetto"

Si è svolta ieri pomeriggio 14 febbraio, a Palazzo Dogana, la conferenza stampa di presentazione del Carnevale di Apricena alla presenza del sindaco di Apricena Antonio Potenza, del vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, del presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, del consigliere regionale Paolo Dell’Erba e del presidente Associazione 'Movidaunia' Ciro Violano.

Grande è già la soddisfazione espressa da istituzioni e organizzatori per la grande macchina di preparativi messa in campo per il 'Carnevale Città di Apricena', che allieterà la 'Città del Marmo e della Pietra' con i due appuntamenti del 19 e del 26 febbraio 2023, animati rispettivamente da due ospiti d’eccezione come Gabry Ponte e Cristiano Malgioglio.

Tutti gli eventi inseriti nel cartellone saranno totalmente gratuiti per gli spettatori e i turisti, un grande momento di festa da vivere all’insegna del divertimento: "I cittadini e i commercianti di Apricena si stanno preparando da un anno agli eventi del carnevale, ci tengo a ringraziare fin da ora i volontari della macchina organizzativa che stanno spendendo le proprie energie in questo progetto. Ci sono già tante sorprese pronte per chi verrà a visitare la nostra città. Siamo innamorati di questo progetto".

"Noi come Regione Puglia proviamo a incentivare il patrimonio culturale delle tradizioni in tutta la Puglia. Nelle dinamiche istituzionali si va oltre le differenze politiche, lo dimostriamo da sette anni a questa parte. Questo è un elemento di riprova" il commento del vicepresidente Raffaele Piemontese.