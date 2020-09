Il foggiano Carmine Padula vince il premio Rota 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Per aver musicato con un tocco leggero e sensibile una Fiction importante riguardante la diversità, creando un suo stile unico ed inconfondibile”, questa la spiegazione della giuria presieduta dal noto M° Franco Piersanti per l’assegnazione del Premio. A consegnarlo nelle sue mani il Maestro Nicola Scardicchio, storico collaboratore di Rota. “Per me è un grandissimo onore ricevere questo prestigioso premio al mio primo film. Grande merito è anche della fiction che ha trattato un tema così importante in modo leggero ma educativo. Ringrazio di cuore Giacomo Campiotti per avermi voluto in questa fantastica squadra! Desidero dedicarlo a mia madre”, conclude Padula, visibilmente emozionato. Dopo un estate ricca di concerti tutti Sold Out, Il giovane compositore sta lavorando ad un nuovo progetto cinematografico di cui sentiremo a breve.

