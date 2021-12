Carmine Padula premiato al Senato della Repubblica con il Franco Cuomo International Award

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Questo venerdì 10 dicembre infatti, riceverà a Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica il prestigioso premio dedicato a Franco Cuomo, Illustre giornalista e scrittore Italiano. Il Premio è patrocinato dall’Associazione Ancislink, il cui Comitato Organizzatore è presieduto dalla moglie, la giornalista Velia Iacovino, e dal figlio Alberto Cuomo, giovane economista a Londra. Il 10 dicembre verranno premiati diversi talenti: due Premi alla Carriera, di cui uno per la Letteratura alla scrittrice Edith Bruck e l’altro, per lo spettacolo, all’Amministratore delegato di Medusa Film Giampaolo Letta. Due Premi per il Teatro agli attori Fabrizio Gifuni e Geppy Gleijeses ed un Premio speciale internazionale a Don Pietro Sigurani. I riconoscimenti speciali, andranno in questa edizione appunto a Carmine Padula allo storico Umberto Gentiloni, all’artista libica Suad Ellaba, alla Presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco, al violinista Luca Ciarla e alla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC.

Menzione Speciale al Parco Città Foggia. A don Pietro Sigurani, il religioso, ex Rettore della Basilica di Sant’Eustachio a Roma, andrà il Premio internazionale, attribuito dalla Presidenza del Franco Cuomo International Award insieme con l’Ecpd, l’European Center for Peace and Development, l’Università della Pace delle Nazioni Unite. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 10 dicembre, alle ore 15.30, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma. Introdurrà il prof. Lorenzo Casini, Capo di Gabinetto del MIC – Ministero della Cultura, mentre la presentazione sarà curata da Giampiero Marazzo, giornalista e conduttore di Rai Tre. La manifestazione ha ottenuto anche in questa edizione il patrocinio del Senato, del Ministero della Cultura, dell’Ecpd Università della Pace, del Teatro Pubblico Pugliese e della Città di San Severo. ​