Carmine Padula in Tour nel Gargano con il “Cinematic Sounds Tour”

Dopo l’apertura in grande stile ai Templi di Paestum, il tour si sposterà in Puglia per diverse date partendo da Apricena il 24 Luglio.



Sempre maggiore il successo del giovanissimo compositore pugliese che, dopo aver suonato nei maestosi Templi di Paestum (registrando il tutto esaurito), ha dedicato buona parte del suo tour alla Puglia, in particolare alla Daunia.



Si partirà da Apricena il prossimo 24 Luglio (già sold out), per poi passare a Monte San’t Angelo il 10 Agosto, il 18 a Lucera, il 21 a Bovino ed infine il 26 a Foggia (ma non sono da escludere ulteriori date).



Padula sarà inoltre ospite al concerto di Roma 3 Orchestra il prossimo 23 Luglio a Siponto, mentre sarà insignito nella medesima location del prestigioso Premio Argos Hippium il 30 Luglio.



Ad accompagnare il compositore (che suonerà il pianoforte e dirigerà) sarà l’Ensemble Suoni del Sud, capitanata dal M° Gianni Cuciniello.



La coordinazione artistica è affidata al M° Eduardo Caiazza, mentre il service audio-luci sarà a cura di SPS di Massimo Russo.



Tutti i concerti sono realizzati naturalmente grazie alle varie amministrazioni del territorio e sostenute e promosse dal Teatro Pubblico Pugliese (Dir. Giuseppe D’Urso) e dall’associazione Per il Meglio della Puglia (Pres. Piero Gambale).



Tutte le indicazioni per accedere ai concerti sono riportate sui social del compositore.