Carmine Padula in concerto al Teatro Verdi

Il prossimo 26 Novembre, le porte del prestigioso Teatro Comunale “G.Verdi” di San Severo, torneranno ad aprirsi per un indiscusso talento del nostro territorio: Carmine Padula. Giovanissimo compositore di colonne sonore tra i più apprezzati e premiati del panorama cinematografico odierno.

Diverse sono infatti, le grandi produzioni che portano la firma della sua musica (dalle serie Rai Vincenzo Malinconico e La Sposa ai film cinematografici Stessi Battiti e Senza Paura, solo per nominarne alcuni), che sono valse a Padula diversi prestigiosi premi oltre che una grande popolarità nazionale.

La serata nasce dalla voglia dell’Aspnat, associazione per lo Studio e la Prevenzione delle Nefropatie, costituita proprio nel 1993 a San Severo da medici, infermieri, pazienti ed amici e attualmente presieduta dal dott. Corradino Niro, di festeggiare i 30 anni di proficua attività.



Padula porterà sul palco il suo nuovo spettacolo dal titolo 'Soundtracks', che avrà in scaletta tutti i più grandi successi del giovane compositore e saranno eseguiti dallo stesso Padula accompagnato dall’Orchestra Giovanile del Cinema diretta da Celestino Pio Caiazza e coordinata da Eduardo Caiazza.



Presenterà la serata Rossella Damone, organizzatrice del Premio Internazionale della Danza.

Si accederà con contributo liberale, porta ore 19.30 e sipario ore 20.00.



Per informazioni rivolgersi al Presidente dell'Aspnat Onlus: Corradino Niro cell. 348.6060503.

Maggiori informazioni al botteghino del Teatro Comunale G. Verdi San Severo, ore 10:00/12:00 e 18:00/20:00.