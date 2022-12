A Carlantino ‘Music Body & Soul’ con la voce di Giovanna Russo e le evoluzioni di Mickael Brest

Sarà uno spettacolo da mozzare il fiato, con due artisti conosciuti e apprezzati sul panorama italiano e internazionale: domenica 18 dicembre, nella palestra dell’edificio scolastico, a Carlantino dalle ore 18 si terrà lo spettacolo ‘Music Body & Soul’ con gli artisti Giovanna Russo e Mickael Brest. “Si tratta di uno show di animazione da lasciare senza fiato – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia, durante la presentazione dell’evento – una esibizione che contiene energia, musica, emozioni e anche sorrisi”. Giovanna Russo, cantante e interprete dalla voce tonda e potente, l’anno scorso ha vinto la manifestazione canora 'Sanremo Senior'.

Lo scorso 19 novembre, insieme a tanti altri artisti, la Russo è stata ospite al teatro del Fuoco di Foggia per celebrare i 30 anni della fondazione Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo). Nello spettacolo ‘Music Body & Soul’ si alterneranno la voce di Giovanna Russo, attraverso brani inediti e cover, e le esibizioni circensi di Mickael Brest, compagno della Russo con la quale condivide il palcoscenico da più di 15 anni. Il biglietto per l’accesso allo spettacolo darà diritto alla partecipazione alla Lotteria di Natale che assegna ai tre vincitori dei ricchi cesti di prodotti tipici locali.

L’evento natalizio rientra nel progetto ‘Libri in Movimento, ogni libro è un mondo’ organizzato dall’Associazione Aps Just Free Time di Pietramontecorvino. Il progetto prevede attività sociali, culturali e di prevenzione del disagio relativamente al bullismo e al cyberbullismo. Non solo, all’interno dell’iniziativa sono previste attività di promozione del turismo e di valorizzazione del paesaggio e del patrimonio del piccolo comune di Carlantino. Lo scorso agosto, sempre nell’ambito del progetto ‘Libri in Movimento, ogni libro è un mondo’ è stato inaugurato il murales realizzato presso il Parco della Pace.

L’opera racconta un cammino e raffigura un ponte e dei libri volanti, rivelando la meraviglia del territorio rappresentata nell’opera dal grande specchio d’acqua su cui affaccia il paese. Un murales che contiene elementi del presente e una strada per il futuro. Lo spettacolo ‘Music Body & Soul’ precede il tour di Claudia Marss & Gospel Italian Singers che farà tappa nel comune della diga di Occhito il prossimo 2 gennaio. Il concerto gospel prevede l’esibizione della Marss affiancata da 8 coristi e 3 musicisti diretti dal maestro Francesco Finizio.