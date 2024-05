A Carlantino la festa della Madonna della Ricotta: il programma

A Carlantino dal 24 al 26 maggio torna la festa della Madonna della Ricotta. I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine della Santissima Annunziata inizieranno venerdì 24 maggio alle 16.30 con lo spettacolo per bambini ‘Circus Party’ organizzato dall’associazione ‘Pignalandia’. In serata, degustazione di formaggi fritti con le uova allietata dal concerto della cover band di Vasco Rossi. Il giorno dopo, sabato 25 maggio alle 21, si terrà la seconda edizione della sagra della ricotta, con cena a base di orecchiette con la ricotta. Ad accompagnare la serata, una cover band che si esibirà con le canzoni delle più famose regine del pop italiano.

La più importante delle tre giornate sarà quella di domenica 26 maggio. A partire dalle 8, in numerosi stand, pastori e contadini lavoreranno il latte per trasformarlo in formaggio, mozzarella e ricotta. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa in onore della Madonna seguita da uno sparo di mortaretti e dalla esibizione delle majorette di Carlantino. Nel pomeriggio, alle 17 prenderà il via la solenne processione per le vie del paese della Madonna e dell’Arcangelo Gabriele, a seguire la Santa Messa. Alle 19.30 nella Cappella della Santissima Annunziata, il Quartetto dell’Orchestra da Camera di Lucera insieme alla cantante Anna Maria Festa si esibiranno in preghiere, canti e musica. In serata, infine, con inizio alle 21, il concerto della banda Città di Manfredonia diretta dal maestro Giovanni Esposito. Gran finale con l’immancabile spettacolo pirotecnico. La festa della Madonna della Ricotta è stata organizzata dalla Pro Loco di Carlantino, dal locale Comitato Feste e dall’amministrazione comunale.

La festa. Deve il suo nome a una consuetudine ormai lontana, quella della transumanza. A Carlantino, per far pascolare e rifocillare le proprie greggi gratuitamente, senza pagare nulla ai proprietari terrieri, giungevano pastori dall’Abruzzo, dal Molise e dalle regioni del Centro Italia. Portavano le loro pecore su Monte San Giovanni. Ai piedi dell’altura, sorge la Chiesa dedicata alla Santissima Annunziata. I pastori, come segno di ringraziamento, prima di lasciare la generosa e ospitale terra di Puglia, rendevano omaggio alla Madonna lasciando in offerta latte, formaggi, ricotta. Consuetudine e ricorrenza che, ogni anno, Carlantino ricorda celebrando colei che nell’immaginario popolare da Santissima Annunziata si è trasformata in ‘Madonna della ricotta’.