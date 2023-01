'Cappuccetto Rosso' chiude 'Favolosamente Vera del Gargano', la stagione teatrale dedicata ai più piccoli per il Natale

Sarà ‘Cappuccetto Rosso’, pluripremiato spettacolo della compagnia 'La luna nel letto', a chiudere 'Favolosamente Vera del Gargano' la stagione teatrale itinerante dedicata ai più piccoli per il Natale. Domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18.00 al Teatro Comunale ‘Lucio Dalla’ di Manfredonia andrà in scena lo spettacolo vincitore di Festebà 2018, che ha ottenuto il Premio Infogiovani Young&Kids al Fit - Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea di Lugano e l’Eolo Award 2019. Un lupo si prepara a cacciare.

Qualsiasi animale del bosco, può andar bene; l’importante è placare la fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto Rosso. Come in un sogno ricorrente o in una visione, cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma il lupo, che non vince… ma non muore mai. Michelangelo Campanale - che ha curato drammaturgia, regia, scene e luci - dirige i danzatori della Compagnia EleinaD (Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli) affrontando la più popolare tra le fiabe: Cappuccetto Rosso, che arriva da lontano e grazie alla scrematura del tempo racconta argomenti legati alla vita, in maniera semplice, ma esatta. Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900. Le luci, i costumi (di Maria Pascale) e le scene si compongono in una danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre. Le coreografie sono di Vito Cassano, assistente alla regia è Annarita De Michele, i video di Leandro Summo.

Durata: 50 minuti; spettacolo dai 6 anni.

'Favolosamente Vera del Gargano' è ideata dalla compagnia Bottega degli Apocrifi e realizzata in collaborazione con Green Cave di Monte Sant’Angelo, Comune di Manfredonia, con il patrocinio del Comune di San Marco Lamis, del Comune di San Giovanni Rotondo e con il sostegno di Ministero della Cultura e la Regione Puglia.

Per info e prevendite: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce - Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.