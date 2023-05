Via Arpi in festa per i 40 anni della Cappella musicale Iconavetere

‘Contro le mafie’ è il leit motiv delle celebrazioni per i 40 anni della ‘Cappella musicale Iconavetere’ in programma il 23 maggio. A partire dalle 14.30 e fino alle 22, via Arpi sarà animata da tavole rotonde, premiazioni, visite guidate e concerti organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia, la Curia arcivescovile di Foggia e ARCoPu.

Prevista la partecipazione del ‘Daunia Gospel Choir’ di Foggia diretto da Mara De Mutiis, della ‘Corale di Santa Cecilia - don E. Di Giovine’ di Lucera diretta da Pasquale e Michele Ieluzzi, del ‘Coro Polifonico Leonardo Murialdo’ di Foggia diretto da Antonio Forchignone e del ‘Coro Regionale A.R.Co.Pu.’ di Foggia diretto da Agostino Ruscillo.

A chiusura di serata, il coro della ‘Cappella Musicale Iconavetere’ diretto dal maestro Ruscillo, in Cattedrale terrà un concerto con le polifonie sacre di mons. Aldo Chiappinelli e il Requiem di John Rutter in memoria delle vittime della mafia.