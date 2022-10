'Capocanario': a Vieste la festa di fine stagione

A Vieste l’estate continua. Complici le belle giornate di sole e le temperature ancora alte, nella città garganica si vedono in giro turisti, soprattutto stranieri. Alcuni stabilimenti balneari sono ancora aperti, e la parola destagionalizzazione non è più un sogno. E per coronare la fantastica stagione estiva a Vieste sabato 29 ottobre ecco 'Capocanario', l’evento di ringraziamento del Comune di Vieste per tutti i lavoratori che hanno reso il paese vivo ed accogliente anche quest'anno e dedicato soprattutto a chi non ha potuto partecipare agli eventi dell'estate appena trascorsa. Musica, canti, balli, dj set, stand enogastronomici faranno da cornice al grande evento di fine estate. Nel pomeriggio lo spettacolo di animazione per bambini. Il tutto nel piazzale di Marina Piccola.

A fine serata musica live con la freschezza di Peko unita all'esperienza di Iceman Dee che condurranno il pubblico in un viaggio musicale a 360° sugli stili musicali più travolgenti dalla house, alla dance al pop. Infine il format musicale “Nostalgia 90” che sarà il pezzo forte della serata. Una grande festa per tutta la città. “Un’idea nata per caso tra amici con la regia di Michele La Nave, presidente dell’associazione commercianti del centro storico. Capocanario - affermano i consiglieri comunali Gaetano De Simio e Gaetano Paglialonga, organizzatori della manifestazione - è un termine che viene usato per festeggiare la fine di un lavoro, come la raccolta delle olive o del grano. Noi abbiamo preso spunto proprio da questo per celebrare la fine dell’estate, una grandissima stagione che ha visto ancora una volta la città di Vieste primeggiare per numero di turisti e di eventi. Lo facciamo - concludono De Simio e Paglialonga - soprattutto per tutti gli operatori turistici che lavorando non hanno potuto vivere le feste dell’estate. Capocanario è dedicato a loro”.