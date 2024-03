Giornate Fai di primavera 2024: i luoghi da visitare in Capitanata

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 23/03/2024 al 24/03/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Anche in Capitanata si terranno il 23 e 24 marzo le Giornate FAI di primavera alla scoperta dei beni artistici e ambientali del Paese. La delegazione FAI di Foggia, infatti, propone e organizza diverse proposte di visita.

A Foggia saranno visitabili la sede dell’IRIP in via Caggese (sabato e domenica 9-12/15-17) con l’interessante Museo delle carrozze, e il Palazzo del Governo (sabato 9.30-12.30/16-19, domenica 9.30-12.30/16.30-19) con le sue sale di rappresentanza e la mostra di macchine per scrivere d’epoca curata dall’omonimo museo che fa parte della Fondazione S.E.C.A.di Trani.

A Lucera, Capitale della cultura della Puglia per il 2025, apriranno le porte l’ex Monastero del SS. Salvatore (sabato 9-13/15.30-18.30, domenica 9-13), ora importante contenitore culturale con la biblioteca Bonghi e i mosaici di San Giusto, e la biblioteca dell’antico e splendido Palazzo Cavalli in piazza Duomo (domenica 10-13/15.30-17).

Un altro interessante palazzo storico sarà visitabile a Cerignola, il Palazzo Reitani in via Vittorio Veneto (venerdì 10-12, sabato e domenica 10-12/16-18.30), mentre a Stornara saranno ancora i Murales al centro dell’attenzione (sabato 10-13, domenica 10-13). Candela, infine, si propone con il suo centro storico ricco di beni artistici (sabato 10-13/16-19, domenica 16-19) e proporrà un ricco programma di animazione curato dall’Amministrazione Comunale.

Accompagneranno i visitatori in questi luoghi i narratori volontari del FAI e gli apprendisti Ciceroni, ovvero gli studenti dell’Istituto Einaudi di Foggia, del Convitto Bonghi IIS Alberghiero di Lucera, della Don Bosco-Battisti di Cerignola, della Giovanni Paolo I di Stornara, del Vico Fontanelle-Giovanni Paolo II e del Giannone-Masi di Candela.