A Candela gran finale di Natale con Il Volo della Befana e gli Arteteca

‘L’epifania tutte le feste porta via’ e a Candela (Fg) lo farà in maniera spettacolare, con l’entusiasmante volo della Befana e l’esibizione del duo comico ‘Arteteca’, eventi previsti in Piazza Plebiscito a partire dalle 19:30 circa. Una serata da non perdere con la vecchina più amata dai bambini che si calerà dal campanile della Chiesa Madre lanciando dolci e caramelle per poi lasciare la scena agli ‘Arteteca’ per concludere il ricco calendario di eventi natalizi di Candela, il Paese del Natale.

Dallo scorso 26 novembre sono stati decine di migliaia i visitatori che hanno raggiunto Candela per farsi travolgere dall’esclusiva atmosfera natalizia che il borgo dauno riesce ad offrire con la bellissima Casa di Babbo Natale, i Mercatini di Natale, le luci d’autore, la Piazzetta del Presepe, la via del Natale e la mostra d’arte presepiale a cura dei Aiap Candela – Sant’Agata di Puglia.

"Il 6 gennaio ci daremo appuntamento all’anno prossimo concludendo in bellezza questi 40 giorni di eventi natalizi che hanno portato a Candela decine di migliaia di visitatori. Il volo della Befana è un evento ricco di fascino che coinvolge tutti, non solo i bambini", ha commentato il Sindaco di Candela, Nicola Gatta.

“Questa edizione del format Candela il Paese del Natale è stata ricca di soddisfazioni, Candela è riuscita ancora una volta a porsi come meta turistica del periodo natalizio, accogliendo in maniera impeccabile tantissimi turisti. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di tanti collaboratori e volontari che hanno lavorato alla riuscita di questo evento, frutto della forte sinergia tra l’Amministrazione Comunale e le realtà associative del territorio, su tutte la Pro Loco e l’Aps Candela Promozione. Ringrazio inoltre i volontari di Protezione Civile e gli Agenti di Polizia Locale che hanno garantito l’ordine pubblico e gli Operatori Ecologici grazie ai quali il nostro Comune è sempre ben curato. Vi aspettiamo il prossimo dicembre per il decennale di Candela, il Paese del Natale, e in primavera con Candela in Fiore e l’infiorata cittadina”.