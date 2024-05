A Candela torna l'infiorata: il programma

Torna anche quest’anno ‘Candela in fiore’, l’appuntamento con l’infiorata che anticipa l’estate nel piccolo borgo dei Monti Dauni. L’evento è in programma per le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, tante le iniziative previste.

Sabato si parte alle 16 in piazza Plebiscito con i Maestri infioratori all'opera per la preparazione del tappeto floreale. Contestualmente ci sarà un laboratorio di arte floreale aperta a tutti.

Domenica 9 dalle 10 alle 13 raduno di auto e moro d’epoca in piazza Gramsci. A partire dalle 10, invece, ci sarà la possibilità di partecipare gratuitamente (previa prenotazione su Eventbrite) alle visite teatralizzate nel borgo antico a cura dell’aps ‘L’isola che c’è’, e contemporaneamente nell’atrio del Palazzo Ripandelli il ‘GardenClub Amaryllis’ di Foggia terrà dei laboratori sull’arte delle composizioni floreali. In piazza Matteotti, per l’intera giornata ci sarà il mercatino dell’antiquariato, mentre dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 si potrà visitare il museo del giocattolo situato all’interno dello stesso Palazzo Ripandelli. Gran finale in piazza Plebiscito con il concerto della ‘Power Drum Band’ del percussionista Francesco Roccia (dalle 18 alle 19 e dalle 20 in poi).

L’evento è organizzato dal Comune di Candela.