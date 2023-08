Niente autobus, salta la tre giorni degli spettatori con le cuffie wireless: "Dobbiamo arrenderci al contesto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sono cancellati gli appuntamenti con 'Tutti i cinema di domani' del Circolo Bergman, in programma il 24, 25 e 26 agosto all’interno della rassegna 'Mille di queste notti', ideata da Compagnia Bottega degli Apocrifi, organizzata con il Teatro Pubblico Pugliese in sinergia col Comune di Manfredonia, inserita all’interno del cartellone estivo Manfredonia Festival. 'Tutti i cinema di domani' è un percorso per gruppi di quaranta spettatori che attraversano il tessuto urbano con uno sguardo inedito, guidati da un sistema di cuffie wireless.

Lo spettacolo prevede l’utilizzo, per meno di 15 minuti, di un bus cittadino. Purtroppo, nonostante le ripetute richieste e la disponibilità della compagnia Bottega degli Apocrifi a sostenere tutti i costi necessari, l’amministrazione comunale di Manfredonia non è riuscita a trovare una soluzione per l’uso del bus come, invece, era avvenuto lo scorso dicembre quando per la prima volta era stato proposto all’interno della Stagione di Prosa 2022-2023 della città.

"Dobbiamo arrenderci al contesto e confidare che nel prossimo futuro si possano recuperare le date di spettacolo" afferma Cosimo Severo, direttore artistico della compagnia, che aggiunge: "Questa volta non abbiamo potuto risolvere in autonomia noleggiando un bus turistico, sia perché non sarebbe stato adatto alle necessità drammaturgiche dello spettacolo itinerante, sia per i costi sovradimensionati per un viaggio di durata e percorso brevissimi"

Il biglietto dello spettacolo sarà rimborsato. Per informazioni rivolgersi alla biglietteria di Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale Lucio Dalla, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.