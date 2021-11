Sul Lago di Varano l'ultima tappa del campionato italiano di Motosurf

13-14 Novembre 2021, Finale Italiana del Campionato di “Motosurf&Hydrofly”

San Nicola Imbuti - Lago di Varano



È partito il conto alla rovescia per l’ultima tappa del Campionato Italiano di “Motosurf&Hydrofly”. Abbiamo il privilegio di accogliere nel nostro territorio piloti italiani e non, che si esibiranno e gareggeranno per la conquista del titolo di Campione Italiano.

L’evento, si svolgerà il 13-14 Novembre 2021 presso il Lago di Varano e precisamente nel panorama esclusivo che ci regala San Nicola Imbuti (ex idroscalo Ivo Monti). L'evento, organizzato dall'Associazione Sportiva Surfboom, coadiuvata dall'Agenzia One Eventi e da tutti i partners istituzionali legati al Lago di Varano, e più in generale al Gargano come: Regione Puglia, Parco del Gargano, Gal Gargano e Comune di Cagnano è promossa dalla Federazione Nazionale Motosurf, affiliata Coni.



Il programma sarà così suddiviso:

Sabato 13/11 prove libere per definire le griglie di partenza;

Domenica 14 a partire dalle 12:00 ci sarà lo svolgimento della gara che sarà suddivisa tra piloti pro (ossia con

esperienza) e piloti amatoriali (anche over 45).

Al termine della gara, avverrà la proclamazione del Campione Italiano.

Le tappe precedenti di questa competizione hanno calcato i palcoscenici lagunari più importanti della nostra penisola, a partire dal Lago del Salto (RI) per finire con Lago di Como (Cernobbio).La possibilità di ospitare la tappa finale, costituisce quindi l’occasione perfetta per sponsorizzare le bellezze del nostro territorio e per confrontarsi sul futuro dell’area Varanea, indirizzandola verso uno sviluppo ecosostenibile, sempre nel rispetto del delicato equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo turistico.



A tal proposito, infatti, in queste due giornate interverranno imprese del territorio per la sponsorizzazione di prodotti locali, promuovendo anche l’attività ittica del territorio lagunare e dell’intero Parco Nazionale del Gargano come

attrazione per i turisti e gli sportivi che accorreranno in vista della competizione sportiva. L’evento sarà aperto al pubblico, nel rispetto delle normative anti Covid-19 (accesso consentito ai detentori di Green Pass e/o di tampone negativo).



Vi aspettiamo numerosi

info 347 2221429