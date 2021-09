I cammini di Mònde 2021: passeggiata teatrale e possibilità di percorrere la Foresta in mountain bike

È possibile scoprire identità, radici e memoria anche ripercorrendo le antiche vie di pellegrini e crociati, seguendo le tracce della millenaria presenza dell’uomo o immergendosi nella natura selvaggia del territorio garganico.

Per questo al centro di “Mònde - Festa del Cinema sui Cammini”, in programma dall’8 al 10 ottobre 2021 a Monte Sant’Angelo, ci saranno i cammini organizzati in collaborazione con l’Associazione Monte Sant'Angelo Francigena e MooVeng.

Durante la 4^ edizione del Festival, il cui tema è “Custodire l’immateriale”, ci sarà l’opportunità di esplorare il patrimonio della Città dei due Siti Unesco e delle aree naturalistiche e di interesse storico del Parco Nazionale del Gargano attraverso cammini e passeggiate, rivolti a camminatori più o meno esperti, desiderosi di vivere un’esperienza indimenticabile tra storia e natura.

Sabato 9 ottobre verrà percorso il sentiero della Madonna degli Angeli, molto battuto dai pellegrini in quanto costituisce il tratto finale della Via Francigena prima di arrivare alla meta spirituale della cosiddetta Via dell’Angelo e, quindi, alla Basilica di San Michele Arcangelo. Il sentiero è storicamente importante perché conduce alla chiesetta della Madonna degli Angeli che, secondo la leggenda, sarebbe stata costruita per volontà di San Francesco in occasione di una delle sue tre visite a Monte Sant’Angelo per devozione all’Arcangelo Michele.

Durante il cammino - accompagnati dall’archeologo Giuseppe Rignanese - si ammirerà un magnifico panorama che abbraccia l’intero golfo di Manfredonia. Una volta arrivati nei pressi della chiesetta, i partecipanti saranno coinvolti nella performance “Le voci delle piante - Passeggiata teatrale sui miti delle piante e degli alberi”. Una herbaria guiderà i presenti nel riconoscimento di alcune piante officinali e dei loro usi antichi e moderni, mentre le attrici Irene Boncompagni e Sarah Paroletti racconteranno la storia mitologica di questi alberi e piante: uno spettacolo per restituire ai “semplici” la loro dimensione narrativa, con un momento “meditativo” in chiusura. La voce narrante sarà di Valentina Petrioli, i testi - liberamente tratti dalle “Metamorfosi” di Ovidio e da studi sulla cultura popolare – sono firmati da Silvia Pietrovanni.

Il ritrovo è alle ore 8.00 nei pressi dell’ingresso della Basilica di San Michele Arcangelo, per poi partire con il servizio navetta gratuito verso la valle di Carbonara. Alle 8.30 si percorrerà la Salita verso Monte Sant’Angelo e alle 11.30 è previsto l’arrivo presso la Chiesetta della Madonna degli Angeli dove avrà luogo la performance teatrale. Il rientro in navetta a Monte Sant’Angelo è previsto alle 13.30. Durata del cammino: 3 ore; distanza da percorrere: 5 km; difficoltà: solo per esperti.

Domenica 10 ottobre si andrà alla scoperta de “I Giganti” della Foresta Umbra nel Parco Nazionale del Gargano accompagnati da Matteo Falcone, guida naturalistica. Si potrà scegliere se percorrere il sentiero a piedi o in mountain-bike grazie a MooVeng, progetto vincitore del Pin Puglia nato dall’idea di due ragazzi pugliesi, Michele e Maria Pia, che stanno rivoluzionando il modo di visitare il Gargano e la Puglia attraverso tour green innovativi e multidisciplinari. MooVeng metterà a disposizione il noleggio di 10 mountain-bike e 2 e-bike munite di sediolino per i più piccoli (fino a 20 kg).

Il ritrovo è alle 7.30 nei pressi dell’ingresso della Basilica di San Michele Arcangelo, per partire con il servizio navetta gratuito verso la Foresta Umbra. Lungo il percorso sarà possibile ammirare tassi millenari e faggi di notevoli dimensioni. Alle 9.30 si andrà dall’Area Servizio Falascone verso la Caserma Murgia dove, alle 10.00 (nei pressi della “Cantoniera d’Umbra”), ci sarà la presentazione del progetto Pin Puglia “MooVeng” a cura di Michele Simone. Alle 10.30 si partirà in cammino verso Caserma Murgia e si visiterà la VetustaFaggeta, sito patrimonio mondiale Unesco. Alle 11.00 partenza dalla Caserma Murgia verso il Laghetto D’Umbra. Il rientro in navetta a Monte Sant’Angelo è previsto alle 12. Durata: 3 ore; distanza: 6 km; difficoltà: percorso facile.

Ai cammini è necessario portare: acqua, cappellino, scarpe da trekking, pranzo a sacco, guanti, mascherina, gel igienizzante. Prima dell’escursione verranno fornite ulteriori indicazioni sul comportamento da tenere.

I cammini sono gratuiti ma a numero chiuso. Ai partecipanti è richiesta la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza. Non sarà richiesto il green pass.

Presto altri aggiornamenti sul programma della 4^ edizione di “Mònde”.

“Mònde-Festa del Cinema sui Cammini” è un’iniziativa della Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - prodotta da Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network con il contributo di Ente Parco Nazionale del Gargano e del Comune di Monte Sant’Angelo. Soggetto ideatore e organizzatore della manifestazione, per la Direzione artistica di Luciano Toriello, è MAD - Memorie Audiovisive della Daunia. Con il patrocinio di Università degli Studi di Foggia. Si ringrazia l’Archivio Storico Istituto Luce-Cinecittà.

L’evento è realizzato in collaborazione con: “Monte Sant’Angelo Francigena”, “MooVeng”, “Colibrì”.

Tutti gli aggiornamenti e le info sulle precedenti edizioni su https://www.mondefest.it/.