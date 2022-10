"Un calcio alla normalità", la partita di calcio che include nella giornata mondiale della salute mentale

La manifestazione organizzata dalla Asl Foggia, in collaborazione con l’Anpis Puglia per celebrare la “Giornata Mondiale della Salute Mentale”.

Nella struttura sportiva della parrocchia Santo Spirito di Foggia, in un clima festoso tra striscioni e trombette, quattro squadre composte da persone con disagio psichico, operatori sanitari del dipartimento di Salute Mentale diretto da Savino Dimalta, volontari e familiari, sono scesi in campo per tirare 'Un calcio alla normalità'.

A dare il via al mini torneo è stato il Direttore Sanitario della Asl Franco Mezzadri che, tolta la cravatta e indossate le scarpette da calcetto, ha tirato il calcio d’inizio della prima partita.

“Quello della salute mentale – ha commentato il Commissario Straordinario della Asl Foggia Antonio Nigri – è un tema che ci impegna in maniera costante. Oggi, insieme ad Anpis, ai nostri operatori del Dipartimento di Salute Mentale, ad associazioni e cooperative sociosanitarie del settore, abbiamo unito le forze per testimoniare il nostro impegno corale a favore dell’inclusione e dell’integrazione sociale delle persone fragili affette da disagio psichico”.

Tre ore di attività sportiva non competitiva, ha spiegato il presidente di Anpis Puglia Antonio Lo Conte e operatore del Dipartimento di Salute Mentale, “in cui il calcio si è integrato con il sano divertimento e la condivisione, contro lo stigma e in nome dell’unitarietà della persona. Un modo per consentire alle persone con disagio psichico di riappropriarsi di un ruolo sociale “attivo”, riconoscibile e riconosciuto dalla Comunità”.

“L’esclusione sociale – ha concluso Giuseppe Pillo, direttore del Centro di Salute Mentale Foggia - Lucera -Troia - è un fenomeno dilagante nel contesto mondiale che nega i diritti delle persone fragili, in particolare di quelle affette da disagio psichico. È per l’integrazione sociale e lavorativa che ci battiamo cercando sinergie con enti e aziende del territorio. Oggi rilanciamo anche il messaggio di Sportiva…mente, la storica manifestazione della Asl Foggia che ci auguriamo di riproporre il prossimo anno dopo lo stop dovuto alla pandemia”.

A rappresentare la vicinanza delle istituzioni anche: Raffaello Iocola, in rappresentanza della Polizia municipale di Foggia e Renato Martino, delegato provinciale Coni.

Tra gli spalti non solo le associazioni e i familiari dei giocatori in campo, ma anche molti cittadini.