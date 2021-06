Cagnano Varano, tra arte, kayak e cibo

Se cerchi un‘esperienza unica ed autentica, sei nel posto giusto.



Ti faremo rivivere la giornata di un pescatore di Cagnano Varano ma con tutti i confort moderni!



Visiterai il centro storico di Cagnano Varano, i suoi vicoli caratteristici e i monumenti barocchi, in compagnia di una guida turistica abilitata per poi percorrere lo storico sentiero che utilizzavano i pescatori per arrivare al Lago di Varano (2 Km).



Qui, in località Pannoni, ti aspetterà un’escursione in kayak guidata dagli esperti di I Lake che ti illustreranno il paesaggio ricco di falesie, spiagge in pietra e grotte.



E se ti viene fame? Abbiamo pensato anche a questo!



Infatti, senza scendere dal kayak, ti raggiungerà un gommone che ti fornirà un un box aperitivo di eccellenze enogastronomiche a Km0 accuratamente scelto da Only Food A.P.S. e dal suo personale specializzato e certificato per la somministrazione di alimenti.



Hai intolleranze o preferenze?

Scrivicelo almeno 48 ore prima dell’evento! Prepareremo un menù su misura per te

Iscriviti ora:



⌛ ORARI:

Inizio: 17.00 presso la Chiesa Madre di Cagnano Varano (Foggia).

Termine: 20.30 presso la Chiesa Madre di Cagnano Varano (Foggia).



✔️SERVIZI INCLUSI:

- tour con guida turistica abilitata

- escursione in kayak con guida turistica abilitata

- aperitivo



💶 COSTI

€ 39.90 a persona.



🧒👧 GRATIS per bambini da 0 a 6 anni.



🎫 DISPONIBILITA':

Posti limitati.



⏱️ SCADENZA:

Posti limitati, prenotazione e pagamento anticipato obbligatorie entro il 1 luglio.



😷 INFOCOVID:

Obbligo mascherina e firma del registro presenza, come da normativa vigente.



🚙 AUTO:

Gli spostamenti sono a carico di ciascun partecipante.



🎟️ BIGLIETTERIA:

Online su trawellit.it.



☎️ CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910

Questo evento è realizzato in collaborazione con I Lake e Only Food.

