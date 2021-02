Al Cine-Teatro Cimaglia, Michele De Virgilio protagonista in 'Cafoni'

Domenica 7 febbraio il progetto Indovina chi Viene A (S)Cena del Teatro Pubblico Pugliese, in streaming gratuito, fa tappa al Cine-teatro Comunale Cimaglia di Troia per due eventi teatrali inediti di 30 minuti allestiti appositamente per l’occasione. Alle 19,30 il protagonista del racconto prodotto da Mario De Vivo per l’Associazione “Ultima Fermata” sarà Michele De Virgilio che con Francesco Nikzad e le musiche di Nicola Scagliozzi al contrabasso e Alfredo Ricciardi alle percussioni, darà vita ad una inedita performance teatrale basata su una storia realmente accaduta. Il racconto, scritto da Michele De Virgilio con la collaborazione di Mario De Vivo, si svolge a Troia dove il gesto di pietà di un’anziana bracciante in ricordo di una vittima del caporalato, apre le porte a 53 bambini figli di immigrati.

“Come ogni giorno, all’alba, in mezzo alla piazza del paese gremita di gente, il Caporale, saliva su una cassetta di legno e indicava con il dito: Tu sì! Tu no!

Sceglieva cafoni. Braccianti, così poveri, che per tenere i pantaloni usavano legarsi in vita una corda di spago, un pezzo di fune. Ca-fun, con la fune. Li chiamavano così: Cafò!

Venivano sfruttati, umiliati, sottomessi, a frustate gli ordinavano di andare su e giù per i campi. Migliaia di persone sono morte per la fatica su quei terreni.

E se provavano a ribellarsi, a volte, sparivano, così, nel nulla. Sotto quella terra, anime sconfessate, urlano ancora vendetta per quell’ ultimo saluto che gli è stato negato, per un pianto, che non hanno mai avuto. Racconteremo la storia della nostra protagonista, Concetta, con ironia, appoggiando la sua rabbia alla musica ed alla forza di detti dialettali che comporranno il brano iniziale di questo nostro spettacolo”.

Dopo i successi televisivi di “Che Dio ci aiuti”, “L’isola di Pietro” e “Una pallottola nel cuore”, Michele De Virgilio torna ad essere protagonista in teatro, dopo aver realizzato il monologo basato sulla tragedia di Viale Giotto dal titolo “Tonino a testa in giù”. Per prenotare il posto gratuito ed assistere allo spettacolo basta digitare https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-troia-ore-1930 ed inserire i propri dati per ottenere l’accesso o recarsi nell’apposito spazio “Indovina chi viene a (s)cena” sul sito www.teatropubblicopugliese.it”. "Indovina chi viene a (s)Cena" è il nuovo format culturale online del Teatro Pubblico Pugliese e dei Comuni soci, che unisce artisti e pubblico in questo momento di sospensione dello spettacolo dal vivo.