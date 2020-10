‘Caccia al tesoro di Foggia‘, un viaggio nel tempo dall’anno mille a oggi per scoprire la storia della città

Una Caccia al Tesoro a Foggia, alla scoperta della città che non ti aspetti. Un VIAGGIO NEL TEMPO dall'anno 1000 ad oggi, nella città che ha dato ospitalità a personaggi illustri e a vari popoli.

Le tracce di questi passaggi sono ovunque e li scopriremo attraverso il gioco.



L'attività è per famiglie e gruppi: minimo 2 persone, massimo 6 persone a squadra con almeno un maggiorenne.

I gruppi sono autonomi.



ORARI:

L'attività ha una durata prevista di circa 1 ora ed è possibile incominciarla in qualsiasi momento tra le 16 e le 20 (ultima partenza del gruppo ore 19).



SERVIZI INCLUSI:

- materiale per la Caccia al Tesoro

- piccolo premio



COSTI:

€ 2 a persona.



DISPONIBILITA':

Numero minimo 6 partecipanti.



SCADENZA:

Prenotazione obbligatoria entro il 16 ottobre.



INFOCOVID:

Obbligo mascherina e firma del registro presenza, come da normativa vigente.



BIGLIETTERIA:

Online su trawellit.it o l'ufficio di Trawellit.



CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910



Questo evento è patrocinato dal Delegazione FAI Foggia e in collaborazione con l'Agenzia Viaggi Vivere & Viaggiare Foggia.