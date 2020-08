Un viaggio nel tempo, una visita guidata per il centro storico di Lucera, alla cattedrale ed al bellissimo museo civico.

'Buondì Lucera!' un evento per scoprire insieme una città unica per la sua continuità storica: dalle popolazioni italiche sino all'800, passando dai romani agli svevi e angioini.



Guidati da una guida turistica abilitata, si inizierà con un giro nel centro storico alla ricerca delle tracce del passato, attraverso la scoperta dei riusi, gli scorci dei ricchi palazzi e delle architetture religiose come la Cattedrale, per poi terminare con la visita del meraviglioso Museo Civico “Giuseppe Fiorelli”.



La visita ha una durata totale di circa 3 ore ed include il biglietto al museo. L'evento si svolgerà all'aperto nel rispetto di tutte le norme anti-COVID vigenti, in particolare secondo le 'Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive e ricreative' del 10 giugno 2020 della Regione Puglia e nel Museo di Lucera dove sarà obbligatoria la mascherina.



Attività patrocinata dalla Delegazione FAI di Foggia. La guida turistica parla anche la lingua inglese.



Costo del biglietto: € 15,00 dai 18 anni in su; € 3,00 dai 10 ai 17 anni. Include l'ingresso al museo e la visita guidata.



mail: info@trawellit.it

cell. +39 327 172 7910

