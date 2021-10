Il Buck Festival punto di riferimento della letteratura per i ragazzi: "È uno degli appuntamenti più importanti in Italia"

Partita domenica l'undicesima edizione della letteratura per ragazzi di Foggia. Fittissimo il programma che prevede laboratori artistici e teatrali e incontri con i più autorevoli rappresentanti del settore. Tra questi, spiccano l'illustratrice Elena Ceccato, madrina di questa edizione, e il coordinatore editoriale di 'Andersen' Walter Fochesato

È partita domenica scorsa l'undicesima edizione di Buck, il Festival della letteratura per ragazzi di Foggia, promosso dalla Fondazione dei Monti Uniti, in collaborazione con la Biblioteca La Magna Capitana e il Comune di Foggia. Fittissimo il programma che prevede laboratori artistici e teatrali e incontri con i più autorevoli rappresentanti del settore.

Tra questi, spicca l'illustratrice Elena Ceccato, madrina di questa edizione, che ha aperto la rassegna con una performance dal vivo. Nei locali della Fondazione dei Monti Uniti è inoltre possibile visitare la sua mostra personale, dal titolo 'Di Fiaba in fiaba', che ripercorre il lavoro della Ceccato nel campo della illustrazione dal primo progetto realizzato nel 2017.

"Buck è un punto di riferimento in un settore che, per fortuna cresce, nonostante la crisi dell'editoria e la pandemia. L'appuntamento di Foggia è uno di quelli più importanti a livello nazionale", ha commentato Walter Fochesato, coordinatore editoriale della rivista 'Andersen', tra gli ospiti più importanti di Buck 2021.

Tra le più ricche di sempre, la fiera dell'editoria, quest'anno curata dalla libreria per ragazzi RioBo di Stefano Consiglio: ben 2200 i libri presenti indirizzati alla fascia d'età da 0 a 14 anni, circa 30 editori, tra cui spicca - per la prima volta nella storia del Festival - anche Adelphi, simbolo dell'editoria di qualità per adulti. La fiera, insieme alla mostra della Ceccato, resterà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 fino al 31 ottobre.

Copyright 2021 Citynews